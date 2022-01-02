قوجيل: الجزائر ستبقى عصية على الأعداء من أذناب المستعمر

أكد مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، على أن الجزائر النوفمبرية الأصيلة ستبقى عصية على الخصوم والأعداء والحاقدين من أذناب مستعمر الأمس.

وجدد المجلس، دعوته إلى الفواعل الوطنية إلى توحيد الصفّ وتغليب المصلحة الوطنية من أجل الوقوف في وجه المؤامرات وحملات العداء المستهدفة لمؤسسات الدولة ورموزها واستقرارها.

وجاء ذلك، في بيان عن اجتماع مكتب المجلس، اليوم الأحد، برئاسة صالح قوجيل، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

وحسب بيان المجلس، فإنّ مكتب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، والجزائر تُقوّم مسارها السياسي والتنموي. وإذ هي تستكمل بناءها المؤسساتي وتُنصّب هيئاتها الدستورية. يعرب عن إقراره بالنظرة المتبصرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبوفائه بالتزاماته.

مكتب المجلس يشيد بالمقاربة والسياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية

كما يشيد مكتب المجلس، بالمقاربة والسياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، باعتباره قوة الدفع في حركة التشييد والتنمية. وهي التنمية التي أراد لها رئيس الجمهورية سنة 2022 سنة لإقلاع اقتصادي حقيقي. إقلاع يتزامن هذا العام والذكرى الستين (60) لاستعادة السيادة الوطنية.

كما سيمكّن من القضاء على الاقتصاد الموازي وتزاوجه مع ممارسي السياسة خارج الأطر الشرعية أو من وراء الستار. وهم حلفاء التشويش على الجزائر واستقرارها.

وفي خضمّ الحركية النشطة التي تشهدها الجزائر منذ ما يربو على السنتين. والخطوات الواثقة من أجل تحقيق مستقبل واعد بصفة متدرجة. فإنّ مكتب مجلس الأمة يدحض بشدة خطاب التشكيك والتحقير والانتقاص الذي أضحى عنواناً لمسلكية من يناصبون العداء لبلدنا.

كما يستنكر مكتب المجلس، تلك الجهات التي تسعى إلى التشويش على الجزائر. ومحاولة الإضرار بمصالحها كلما انتهت من محطة من المحطات.

كما يشجب مكتب مجلس الأمة القراءات القاصرة والمغلوطة لبعض الجهات لمضامين التقرير الصادر مؤخراً عن البنك العالمي. والتي هوت من خلالها إلى مستنقع بعض اللوبيات المتذمرة والناقمة على الجزائر. وهي بمثابة مجازفة غير استراتيجية ناهيك عن كونها قراءة سطحية انتقت للأسف ما يتواءم مع مكائدها من أجل تسويد المشهد وافتعال الندرة “الموجودة في مخيّلاتهم فقط”. ومن ثمّ انفلات الأسعار ونشر البلبلة وسط المواطنين.

وغفلت جملة وتفصيلاً عن كل المؤشرات الإيجابية الظاهرة للعيان والمتناقضة مع ما صدر عن ذات الهيئة سابقاً ومؤسسات مالية دولية أخرى. وهو ما حاول أشباه السياسيين والاقتصاديين ركوب أمواجه واستغلاله لأجندتهم المشبوهة. وهيهات هيهات أن يبلغوا مُناهم.

قوجيل: الجزائر النوفمبرية الأصيلة ستبقى عصية على الخصوم والأعداء

كما يؤكد مكتب مجلس الأمة، على أن الجزائر النوفمبرية الأصيلة ستبقى عصية على الخصوم والأعداء والحاقدين من أذناب مستعمر الأمس. ويجدد دعوته إلى الفواعل الوطنية إلى توحيد الصفّ وتغليب المصلحة الوطنية من أجل الوقوف في وجه المؤامرات وحملات العداء المستهدفة لمؤسسات الدولة ورموزها واستقرارها.

ويحثّهم إلى عدم الاستكانة لدُعاة الفوضى والفتنة، الدّاعين لوأد العقل ومحاربة منطق التقويم. ولا للانقياد إلى أطراف خارجية أصبحت تعرب عن انزعاجها علانية من الخطوات والمكاسب التي تُحرزها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما شدد مكتب مجلس الأمة، على أنّ قدر الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون سيكون كما كان شأن أسلافها من الشهداء والمجاهدين، هو الريادة والمجد والمكانة والعُلا في كل حين.

قوجيل يهنئ رئيس الجمهورية وأفراد الجيش والأطقم الطبية بمناسبة السنة الجديدة

كما توجه قوجيل، إلى أعضاء وإطارات وموظفي مجلس الأمة بتهانيه الخالصة. كما يرفع أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة، أجمل عبارات التحية والتهاني، إلى رئيس الجمهورية.

معرباً له عن صادق تمنياته بموصول التوفيق والسؤدد لاستكمال مهامه التاريخية والنبيلة وللجزائر المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

كما توجه قوجيل، بالتهاني، إلى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة. ضامن أمن وأمان الجزائر ومعه الأسلاك الأمنية المشتركة والنظامية. فضلاً عن الأطقم الطبية وشبه الطبية وجميع منتسبي قطاع الصحة الساهرين على مجابهة وباء كوفيد -19.

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