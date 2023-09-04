قوجيل: الجزائر لا تقبل التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب وهذا يقلق الكثيرين

جدد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، التأكيد على أن الجزائر لا تقبل أي تدخل في الشؤون الداخلية للشعوب.

مشيرا في كلمة له على هامش إفتتاح الدورة البرلمانية العادية 2024/2023، اليوم الإثنين، أن هذا الموقف الجزائري، أقلق الكثيرين.

كما شدد رئيس مجلس الأمة، على أن الجزائر تحتاج جبهة داخلية قوية لمواجهة أعداء الخارج الذين كانو مخفيين، ولكنهم اليوم ظهروا.

وأورد قوجيل: “لن نترك أحدا يتدخل في شؤوننا الداخلية وطوينا ملف العشرية السوداء عبر استفتاء الشعب حول المصالحة”.

ومن جهة أخرى، أورد قوجيل، أن هذه السنة الجديدة، هي سنة استكمال الاصلاحات، مشيرا إلى أن ما عشناه لم يكن سهلا.

وتابع أن هذه السنة ستكون مليئة بالنشاطات والعمل وسنتجند كلنا كرجل واحد. كاشفا أن هناك مواعيد كثيرة في جدول أعمالهم حتى شهر نوفمبر.

وذكر قوجيل، أن السنة الجديدة، ستعرف مبادرة مع المجلس الشعبي الوطني، لأجل تنسيق الأعمال في الأمور الهامة على مستوى المجلس.