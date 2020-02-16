قوجيل: الجيش حافظ على مرجعية الدستور وحمى الحراك الشعبي

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن أعضاء المجلس ساهمو مساهمة جدية في إثراء مخطط عمل الحكومة.

وخلال مناقسة مجلس الأمة مخطط عمل الحكومة قال قوجيل، أن برنامج الحكومة هو برنامج سياسي يعبر عن إلتزامات رئيس الجمهورية أمام الشعب الجزائري.

ويستحول إلى البرنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي يفسر بقوانين ومتابعة، وكل ما جاء فيه أولويات في كل الميادين، يبقى أن نختار أولوية الأولويات.

واشار قوجيل إلى أن الجزائر كانت منذ سنة في وضع وهاهي اليوم في وضع آخر، بفضل الجيش الوطني الشعبي والحراك الشعب.

فالجيش حمى الحراك وأكد على مطالبه المشروعة، الجيش الجزائري ليس ككل الجيوش في العالم، هو سليل جيش التحرير، مرتبط بالوطن والشعب، وقد برهن في هذه المرحلة أنه مرتبط بالوطن والشعب.

واردف ان الصعوبات والمصاعب كانت كبيرة من رفض العهدة الخامسة إلى تمديد العهدة الرابعة، إلى تأجيل الانتخابات، حافظ الجيش على مرجعية الدستور، وجرت الانتخابات.