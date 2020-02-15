قوجيل: الحكومة تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية

إعتبر رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أنّ حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية بهدف تحقيق إلتزامات رئيس الجمهورية.

وقال قوجيل، اليوم السبت خلال عرض مخطط الحكومة بمجلس الأمة، “نهنئ الأخ عبد العزيز جراد بتعيينه وزيرا أولا، وكذا أعضاء الحكومة على توليهم مناصبهم”.

وأضاف”أتمنى لهم النجاح في المهام التي أسندت إليهم في هذه المرحلة الهامة الدقيقة والمصيرية”.

وأشار في نفس السياق “برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحوز على 54 إلتزاما، تحمل كلها أهدافا ومغزى”.