قوجيل: الدستور منبثق عن وعود رئيس الجمهورية قبل الإنتخابات والكلمة الأخيرة ستكون للشعب

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الجمعة، “إننا في المحطة الأخيرة والكلمة الأخيرة تبقى للشعب”.

وقال قوجيل، في كلمة له خلال عرض مشروع تعديل الدستور أمام اللجنة قانونية، “نحن في المحطة الأخيرة للمصادقة على الدستور، بعدما تابعنا يوم امس مناقشة وتتدخلات أعضاء المجلس الوطني وتدخلات الوزير الاول”.

وأضاف قوجيل “أنه وفي الأخير كان هناك إنتخاب بالإجماع على مشروع تعديل الدستور”.

وأشار قوجيل أننا “اليوم نتواجد في المحطة الأخيرة، وبعدها سنتوجه للشعب مباشرة، حيث ان الكلمة الأخيرة ستكون للشعب”.

وأكد أن “الدستور منبثق مما وعد به رئيس الجمهورية قبل الإنتخابات وصادق عليه الشعب قبل المشروع”.

وأضاف قال قوجيل أنه ورغم “كل الصعوبات التي مرت بها الجزائر إلى أنه تمكنا من التوصل للمحطة الأخيرة وسنكون مع موعد مع مبادى نوفمبر”.

كما أوضح قوجيل ان “ميثاق الدستور من مبادئ نوفمبر، ونحن نوفمبريون لأن البداية كانت من نوفمبر والنهاية ستكون من نوفمبر”.

وقال قوجيل “حقيقة وبعد هذا كله سندخل في حملة انتخابية، سنتكلم مع الشعب ونوضح دور الدولة، ليكون مفهوم الدستور هو بناء دولة وبناء جمهورية جديدة”.

وأكد قوجيل أن “الدولة للجميع وسيبقى الحكم حسب رغبات الشعب”، مشيرا في السياق ذاته أن “الدستور الحالي لم يعد دستور أجيال، فالاجيال تتبدل لكن الدولة تبقى دائما واقفة”.