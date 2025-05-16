قوجيل: السلام يغرق في دماء الفلسطينيين!
بقلم نادية بن طاهر
قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، في اليوم العالمي للعيش معا في سلام، أن المجتمع الدولي يقف على حافة المخاطر، ويغرق السلام في دماء الفلسطينيين.
وغرد قوجيل، على حسابه بمنصة X قائلا: “في اليوم العالمي للعيش معا في سلام، والذي يحييه العالم بمبادرة من الجزائر، يقف المجتمع الدولي على حافة المخاطر، ويغرق السلام في دماء الفلسطينيين”.
وأضاف قوجيل: “نبارك الجهود الرامية إلى تكريس التضامن والحوار، وإنهاء الاحتلال والإرهاب والتطرف والنزاع.. العيش في سلام التزام الأحرار ومسؤولية الجميع”.
رابط دائم : https://nhar.tv/h9y6d