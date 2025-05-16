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الوطني

قوجيل: السلام يغرق في دماء الفلسطينيين!

بقلم نادية بن طاهر
قوجيل: السلام يغرق في دماء الفلسطينيين!
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قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، في اليوم العالمي للعيش معا في سلام، أن المجتمع الدولي يقف على حافة المخاطر، ويغرق السلام في دماء الفلسطينيين.

وغرد قوجيل، على حسابه بمنصة X قائلا: “في اليوم العالمي للعيش معا في سلام، والذي يحييه العالم بمبادرة من الجزائر، يقف المجتمع الدولي على حافة المخاطر، ويغرق السلام في دماء الفلسطينيين”.

وأضاف قوجيل: “نبارك الجهود الرامية إلى تكريس التضامن والحوار، وإنهاء الاحتلال والإرهاب والتطرف والنزاع.. العيش في سلام التزام الأحرار ومسؤولية الجميع”.

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