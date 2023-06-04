قوجيل: العلاقات “الجزائرية-التركية ” متينة وستتدعم أكثر مستقبلا

نوّه رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بأنقرة، بجودة ومتانة العلاقات الجزائرية التركية وشعبيهما الشقيقين. مبرزا أواصر الأخوة والصداقة التي ترجمها التنسيق والتعاون بين قيادتي البلدين.

في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء التركية “الأناضول”، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان. جدّد قوجيل “تحيات وتهاني رئيس الجمهورية إلى أخيه رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة إنتخابه رئيسا للجمهورية التركية لعهدة رئاسية ثالثة”.

وأضاف أنّ العلاقات “الجزائرية-التركية “متينة وستتدعم أكثر مستقبلا في كافة الميادين السياسية والاقتصادية. والتنسيق بين المواقف الدبلوماسية للبلدين في المحافل الدولية”.

وأشاد رئيس مجلس الأمة بـ “التجربتين الديمقراطيتين الحقيقيتين” في كل من الجزائر وتركيا. مؤكداً أنّ “الخطوات الكبيرة” التي قطعها البلدان في هذا الإطار من شأنها “تعزيز عملية التكامل بينهما مستقبلاً”.