قوجيل: القوانين المصادق عليها لها أهمية في تمتين بناء الجزائر الجديدة

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أنّ نصوص القوانين المصادق عليها بقطاعي الإعلام والعدالة. تكتسي أهمية في تمتين بناء الجزائر الجديدة وعلاقتها بالدول المجاورة وبالمنظمات الدولية.

وأشار قوجيل في ختام جلسة المصادقة على القوانين المتعلقة بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غيرالمشروعين بها ونص القانون العضوي المتعلق بالإعلام. إلى الأهمية التي تكتسيها هذه النصوص، مثلها مثل تلك التي تمّ المصادقة عليها في السابق. أو التي سيتم إحالتها على المجلس في قادم الأيام والأسابيع. من منطلق تمتين بناء الجزائر الجديدة وتمتين علاقتها بالدول المجاورة لنا في المحيط والإقليم وبالمنظمات الدولية على السواء.

وأعرب قوجيل عن فخره لما يتحقق للجزائر يوما بعد آخر من إنجازات وخطوات عملية أفضت إلى تلميع صورة الجزائر أكثر فأكثر. وإعلاء مكانتها على مختلف الأصعدة، كما جلبت لها مزيدا من الإحترام في أعين كثير من العواصم الفاعلة.

من جهته أبدى رئيس مجلس الأمة إعجابه وتقديره للمستوى الذي بلغته تدخلات أعضاء مجلس الأمة أثناء دراسة ومناقشة نصوص القوانين. والذي يعكس حسهم الوطني ووعيهم السياسي بحجم المسؤولية وبالتحديات التي تواجه الجزائر ويفرضها مناخ جيو-سياسي متذبذب.

وبخصوص الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، أكد قوجيل أن “الجزائر، إذا ما قورنت بنظيراتها في المحيط القريب. فهي تحصي خطوات متقدمة جدا في هذا المجال. مستشهدا في ذلك بمجانية العلاج في المؤسسات الاستشفائية العمومية، قائلا بأن ذلك “يسري وينطبق على المواطنين الجزائريين كما الأجانب.

وفيما يتعلق بمجريات المصادقة على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام وما تعلق بالمادة 22 منه، والتي تم تجميدها والتحفظ بشأنها. فقد أبرز قوجيل بأنها تمت وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة في مادته 77 التي تخول إمكانية إبداء ملاحظات أو توصيات بعد أخذ رأي ممثل الحكومة واللجنة المختصة بشأن عرض جزء من النص للمصادقة.

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