قوجيل: “انتصار دبلوماسي جديد بانتخاب الجزائر المنتصرة نائبا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي”

نشر صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة تغريدة عبر منصة إكس بمناسبة انتخاب الجزائر نائبا لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وكتب قوجيل عبر حسابه أن “انتصار دبلوماسي جديد بانتخاب الجزائر المنتصرة نائبا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف قوجيل أن الأفارقة انتخبوا صوتهم الصادق في مجلس الأمن الدولي ضد الأوليغارشيا ودعاية الخصوم.”

وإختتم قوجيل التغريدة بـ “انتخاب الجزائر يعد لبنة أولى لتجسيد شعار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ” افريقيا هي المستقبل” الف مبروك…”.