قوجيل: بقايا الإستعمار الفرنسي وصلت لحد التعليق على النشيد الوطني

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن الجزائر رفعت رأسها وكلمة الجزائر تبقى دائما مرفوعة.

وأشار قوجيل خلال كلمة له على هامش التصويت على قانوني التقاعد وقائمة الأعياد الرسمية، إلى أن الكثير لم يفهموا أننا نفرق بين الشعب الفرنسي والإستعمار الفرنسي. كما رأينا ردة فعل الإستعمار الفرنسي القديم أو الجديد أو المتجددة. مضيفا أن الإستعمار الفرنسي ذاته إستعمر الشعب الفرنسي.

وأكد قوجيل، أن بقايا الإستعمار الفرنسي مازالت موجودة ووصلت لحد التعليق على النشيد الوطني. لأن الإستعمار الفرنسي للجزائر كان إستعمار إبادة