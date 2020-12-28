قوجيل: بناء الجمهورية الجديدة يتطلب سنوات والجزائر تبقى مرفوعة الرأس

تقدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بتمنياته برجوع رئيس الجمهورية إلى الوطن، لإستكمال مهامه في بناء الجزائر الجديدة.

وأورد قوجيل، اليوم الإثنين، في جلسة علنية للمجلس: “السنة القادمة أمامنا تحديات وصعوبات، ونحن والشعب الجزائري جاهزون لمواجتها وبناء دولة الأجيال ودولة الجميع”.

وأضاف ذات المتحدث، إن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب سنوات.

مشيرا إلى أنه وبعد عودة رئيس الجمهورية، سيتم تنظيم الإنتخابات التشريعية والمحلية لاستكمال مؤسسات الدولة.

وأكد قوجيل، على إنه ومن خلال هذه الإنتخابات، سيتم إعطاء المفهوم الحقيقي للمؤسسات والعمل السياسي النزيه.

بالإضافة إلى القضاء على المال الفاسد في الإنتخابات، يضيف رئيس مجلس الأمة بالنيابة.

كما شدد قوجيل، على إن الحكم ليس الدولة فالدولة هي للجميع، وإن الجزائر تبقى مرفوعة الرأس في كل الحالات.