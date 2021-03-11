قوجيل: بناء الدولة لن يكون في شهر أو شهرين بل يتطلب سنوات

الوطني
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قوجيل: بناء الدولة لن يكون في شهر أو شهرين بل يتطلب سنوات
بقلم النهار أونلاين

أكد رئيس مجلس الأمة، المجاهد صالح قوجيل، اليوم الخميس، إن بناء الدولة لن يكون في شهر أو شهرين، بل يتطلب سنوات.

وأورد قوجيل في جلسة عامة للمجلس: “رئيس الجمهورية منتخب وهو يعمل على التغيير، والدستور وافق عليه الشعب”.


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