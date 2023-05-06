قوجيل.. بيان أول نوفمبر أعطى الانطلاقة الحقيقية للثورة الجزائرية

كشف رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل خلال حلوله ضيفا بمقر وكالة الأنباء الجزائرية لاحياء الذكرى الـ78 مجازر الثامن ماي 1945. عن عدة محطات تاريخية للثورة الجزائرية قبل إطلاق اول رصاصة ليلة الفاتح 1 نوفمبر 1954.

كما أضاف قوجيل، أن الشعب الجزائري لما لبى النداء كانت الانطلاقة خلال اجتماع الإخوة الـ6 بعد نظال كبير من النشاط السري. الذين كانوا متشبعين بأدبيات الحركة الوطنية، فكان لهم الفضل في تحرير بيان اول نوفمبر وانذاك كان أول درس في المنظمة ” لا تسكتوا عن حقوقكم أليس لكم فيكم فم يتكلم؟ “.

في حين، أردف صالح قوجيل، أن التكوين في الحركة الوطنية يتجاوز بكثير القراءة العادية. وهذا اتضح في تحرير بيان اول نوفمبر، لكون الإخوة كانوا يتمتعون بثقافة. عالية.

وأضاف ذات المتحدث أن توزيع المهام بدأت بعد تحرير البيان. وتم تكليف الشهيد رابح بيطاط من تكفل بتوزيع المهام. لأجل إعطاء الصورة الوطنية للثورة الجزائرية بحكم التجارب من الثورات الجهوية، مقل ثورة الأمير عبد القادر، جهة الاوراس. جهة القبائل، ومن ثمة كان للثورة مفهوم وطني، بحيث تم نقل رابح بيطاط الى منطقة الوسط، بن مهيدي من الشرق الى منطقة الغرب بن بولعيد بمنطقة الاوراس. كريم بلقاسم بمنطقة القبائل، بحكم التنظيم الذي عنده.

مشيرا أن منصب العلاقات بين الداخل والخارج تم تكليف بهذه المهمة محمد بوضياف للتنسيق بين الداخل والخارج وتم اختيار وقتها احمد بن بلة، خيدر، آيت أحمد لقيادة الثورة.