قوجيل: تقرير بنجامين ستورا هو “فرنسي_ فرنسي” ونظرتنا في الجزائر مختلفة

قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة،أن الدولة الحقيقية لا تبني في سنة او سنين، لذا يجب الحفاظ على مرجعيتنا.

وأوضح قوجيل خلال كلمة له بعد الإستماع إلى أعضاء المجلس، أنه يجب الحفاظ على مرجعيتنا المستوحاة من الثورة والشهداء.

وأشار إلى أن الجزائر رفضت منذ الثورة مساعدة بعض الدول المشاركة في الكفاح، للحفاظ على قرارها السياسي.

وكشف قوجيل، أن تقرير بنجامين ستورا هو “فرنسي_ فرنسي” ونظرتنا في الجزائر مختلفة .

وأوضح أنه منذ الاستقلال نفرق بين فرنسا كسلطة والشعب الفرنسي، خاصة وأن هناك جهات فرنسية هي من تعرقل كتابة التاريخ.

وكشف قوجيل، أن الإستعمار في الجزائر كان فريد من نوعه، هو ليس استعمار فقط بل ابادة الشعب كله وتعويضه بآخر أروبي.

وأفاد قوجيل، أن الإستعمار الفرنسي بالجزائر كان أشبه بإستعمار أمريكا الشمالية الإبادي الإستيطاني.