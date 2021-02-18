قوجيل: تقرير بنجامين ستورا هو “فرنسي_ فرنسي” ونظرتنا في الجزائر مختلفة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
قوجيل: تقرير بنجامين ستورا هو “فرنسي_ فرنسي” ونظرتنا في الجزائر مختلفة
بقلم أمينة داودي

قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة،أن الدولة الحقيقية لا تبني في سنة او سنين، لذا يجب الحفاظ على مرجعيتنا.

وأوضح قوجيل خلال كلمة له بعد الإستماع إلى أعضاء المجلس، أنه يجب الحفاظ على مرجعيتنا المستوحاة من الثورة والشهداء.
وأشار إلى أن الجزائر رفضت منذ الثورة مساعدة بعض الدول المشاركة في الكفاح، للحفاظ على قرارها السياسي.

وكشف قوجيل، أن تقرير بنجامين ستورا هو “فرنسي_ فرنسي” ونظرتنا في الجزائر مختلفة .

وأوضح أنه منذ الاستقلال نفرق بين فرنسا كسلطة والشعب الفرنسي، خاصة وأن هناك جهات فرنسية هي من تعرقل كتابة التاريخ.
وكشف قوجيل، أن الإستعمار في  الجزائر كان فريد من نوعه، هو ليس استعمار فقط بل ابادة الشعب كله وتعويضه بآخر أروبي.

وأفاد قوجيل، أن الإستعمار الفرنسي بالجزائر كان أشبه بإستعمار أمريكا الشمالية الإبادي الإستيطاني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=961532

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com