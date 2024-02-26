قوجيل: جامع الجزائر يشكّل “حصنا منيعا للمرجعية الدينية”

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن جامع الجزائر الذي أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مراسم تدشينه الرسمي. يشكل حصنا منيعا للمرجعية الدينية ونشر ثقافة الوسطية والإعتدال.

واعتبر قوجيل في رسالة تهنئة وتقدير إلى رئيس الجمهورية، أن جامع الجزائر يعد مرحلة فارقة في مسيرة أمتنا التي سيعتز بها الشعب الجزائري المسلم. مشيرا إلى أن هذا الصرح الديني والحضاري يذكي فينا مشاعر الإنتماء وتمتين وشائج الأخوة. كما سيكون قطبا روحيا ومستقرا للتحصيل الراقي في العلوم الدينية وحاضنة للعلوم الشرعية والإبداع.

وأضاف قوجيل، أن هذا الصرح سيجعل الجزائر منفتحة على العالم، متأصل فيها الحوار بين الثقافات والأديان. الحوار الذي ينبذ أسباب التعصب والغلو والفرقة ويرص بنيان وحدتنا الإسلامية.

كما أعرب قوجيل عن يقينه بأن هذه القلعة الدينية والحضارية والثقافية ستكون مفخرة للجزائر وللعالمين العربي والإسلامي. وستعمل على نشر ثقافة الإعتدال والوسطية والتنوير لتكون حصنا منيعا للمرجعية الدينية الجامعة في وجه دعاة الجهالة والظلامية.