قوجيل: دور مجلس الأمة ومهامه سيحددها الدستور القادم بعد انتخاب رئيس الجمهورية

أعتبر رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل يوم أن دور المجلس ومهامه ستتحدد في اطار الدستور القادم بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وخلال جلسة علنية خصصت لعرض و مناقشة نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية, بحضور وزير الطاقة، محمد عرقاب و الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل.

قال قوجيل انه “بعد الانتخابات الرئاسية القادمة سيتحدد دور هذه المؤسسة و مهامها المستقبلية في اطار الدستور القادم و الى غاية ذلك الوقت يجب أن تبقى واقفة”.

كما اكد أن المجلس يعد مؤسسة منبثقة من العمق الجزائري وقال : “المجلس مؤسسة منبثقة من العمق الجزائري و يجب أن تبقى واقفة في هذه المرحلة”.

و جاء تدخل قوجيل ردا على عضو المجلس طالبي فتاح عن التجمع الوطني الديمقراطي ولاية ميلة.

الذي تساءل عن سبب محاكمة عضو في المجلس دون انتظار رفع الحصانة البرلمانية عنه في الوقت الذي يشترط فيه رفع هذه الحصانة عن عضوين اخرين من أجل محاكمتهما، داعيا الى “رفع الحصانة عن البرلمانيين جميعا دون استثناء”.

كما انتقد طالبي مناقشة النواب لنص قانون “أعدته وجوه النظام السابق و يحمل توقيع رئيس الجمهورية السابق “.

و قال قوجيل مخاطبا عضو المجلس :”نقدر حرية التعبير لكن لا نقبل حرية التهريج”.

مؤكدا استعداده ل”فتح نقاش حول مثل هذه الانشغالات لكن ليس خلال جلسات مخصصة لمناقشة مشاريع قوانين”.