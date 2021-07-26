قوجيل: سنتخذ إجراءات هامة لمُكافحة كورونا ولدينا الإمكانيات لذلك

تحدث صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، عن إجتماع الوزراء الذي عقده رئيس الجمهورية، أمس الأحد، مؤكدا إن الأولوية كانت لكيفية المحافظة على المواطنين من جائحة كورونا.

وقال قوجيل، في كلمة له خلال الجلسة العلنية لإختتام الدورة البرلمانية 2020/2021، إنه تحدث مع الوزير الأول صبيحة اليوم، عن الإجراءات الهامة التي اتخذت وسوف تُتخذ لمكافحة الفيروس التاجي في هذه المرحلة الدقيقة التي نعيشها.

وأكد رئيس مجلس الأمة، إن الجزائر لديها الإمكانيات لمواجهة الأزمة الصحية.

ومن ناحية أخرى، تطرق رئيس مجلس الأمة، إلى الإنتخابات المحلية، معتبرا بأنها أهم مرحلة، لإستكمال بناء دولة المؤسسات.

وأورد قوجيل: “سنستكمل هذه البنية الهامة للدولة الجزائرية وستكون دولة للجميع لكل المواطنين والمواطنات والذي هم محميين من طرف الدولة”.

وأشار رئيس مجلس الأمة، إلى إن المسؤوليات في المستوى المحلي تتغير من خلال الانتخابات ومن خلال الاختيار الحر، ولكن الدولة لا تتغير وتبقى دائما.

وأضاف قوجيل: “الحكم يتغير من مرحة إلى مرحلة حسب رغبات الشعب، لكن الدولة لا تتغير، بالديمقراطية الحقيقية والأصيلة وهي مناعة الجزائر”.

وأكد رئيس مجلس الأمة، إن الجزائر لديها كلمتها ومواقفها، مشيرا إلى إن نضال الشعب الجزائري، لم يسعد البعض في الخارج والذين لا يريدون رؤية الجزائر واقفة.

وأضاف قوجيل، إن الجزائر ستبقى واقفة وإن العلاقات الجزائرية مع الخارج لن تتغير، مؤكدا إن الجزائر لم تتدخل ولا مرة في الشؤون الداخلية للدول، ولم تسمح أبدا بالتدخل في شؤونها الداخلية، حتى إبان الإستعمار والمفاوضات، رغم محاولات التدخل من قبل بعض زعماء الدول.

ومن جهة أخرى، أكد قوجيل إن الجيش هو القلب النابض للأمة، وذكر بمساندته للحكومة الجديدة في مهامها.

وتطرق قوجيل في الأخير، إلى مهام هيئته خلال الدورة البرلمانية الجديدة في سبتمبر، مؤكدا إن عملا كبيرا ينتظرهم، أولا المصادقة على برنامج الحكومة لتنطلق في عملها، ثم الانتخابات المحلية البلدية والولائية.

وأشار قوجيل في هذا الخصوص، إلى إن البلديات يجب إن تحتوي على كفاءات ومستوى طبقا لمهامهم في المستقبل، قائلا: “لما لا يكون وزير رئيس بلدية في المستقبل، سنعمل على هذا بالتنسيق مع الحكومة”.