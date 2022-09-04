قناة النهار “قوجيل:” على الحكومة مراجعة مشكل حـ ـوادث المرور بقلم قناة النهار نشر في 04 سبتمبر 2022 - 11:59 حوادث شارك غرِّد أرسل 70 0 “قوجيل:” على الحكومة مراجعة مشكل حـ ـوادث المرور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/K3RMr اقرأ أيضا ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من الخميس الوطني 21 أوت الشيخ النوي: الأحياء الفوضوية في وهران تنفجر.. والوالي سعيود في رحلة للقضاء عليها نهائيا قناة النهار 30 أوت بين الندرة وارتفاع أسعار الأدوات.. دخول مدرسي باهض الثمن ! قناة النهار 23 أوت إستهلاك المكملات الغذائية وأدوية التنحيف والتسمين بشكل عشوائي الأطباء يحذرون قناة النهار 21 أوت "الأخصائية صابرينال: "لازم الحذر عند التعامل مع المنافسين قناة النهار 31 أوت تحريات: النهار ترافق الدرك الوطني في تحقيقات حـ.ـرائق الشرق التي أفجعت قلوب الجزائريين قناة النهار 23 أوت مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك تقدم كل التفاصيل حول مـ.ـقتل أستاذ بالصومعة قناة النهار 01 سبتمبر نهاركم جديد/ الفنان المعروف "بنيبن" يفتح قلبه للنهار ويحكي عن حياته الفنية قناة النهار 23 أوت برنامج Toutes Options: أسعار السيارات المستعملة من سوق بوقرة لهذا الأسبوع قناة النهار 27 أوت بعد تصريحاته ضد الجزائر.. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوافق على استقالة الريسوني قناة النهار 28 أوت