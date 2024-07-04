قوجيل: عيدا الاستقلال والشباب منبع كبرياء الأمة ووحدتها

أكد رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, اليوم الخميس, أن عيدي الاستقلال والشباب “منبع كبرياء الأمة ووحدتها ومدعاة اعتزازها”.

وكتب رئيس مجلس الأمة على حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة إحياء الذكرى الـ 62 لعيدي الاستقلال والشباب: “بودي تهنئة الشعب الجزائري بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب, منبع كبرياء الأمة ووحدتها ومدعاة اعتزازها وبذل غراس ملحمة ثورة نوفمبر التي أثمرت شعبا متحررا وأمة سيدة”.

وأضاف قوجيل: “أعرب عن بالغ تقديري للجزائر الجديدة التي تنهل من معين الجزائر النوفمبرية وتتقفى منوالها. تحيا الجزائر”.