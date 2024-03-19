قوجيل: عيد النصر أسّس لتاريخ جديد

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، أن الذكرى الـ 62 لوقف إطلاق النار، تعد أولى ثمرات ثورة نوفمبر المجيدة وفاتحة إنتصارات الجزائر التي أسست لتاريخ جديد ضد الكولونيالية.

وكتب قوجيل على حسابه في منصة X: “في عيد النصر, تعود الذكرى الـ 62 لوقف إطلاق النار, أولى ثمرات ثورة نوفمبر, التي توجت تضحيات الشهداء, وفاتحة انتصارات الجزائر التي أسست لتاريخ جديد ضد الكولونيالية, ينصاع فيه الاستعمار لإرادة الشعب و وحدة الأمة وقوة الحق في تقرير المصير”.