عاجل

قوجيل : “قرارات قايد صالح جاءت تلبية لمطالب الشعب ومسايرة الحراك حتى النهاية”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
قوجيل : “قرارات قايد صالح جاءت تلبية لمطالب الشعب ومسايرة الحراك حتى النهاية”
بقلم شهرزاد مزياني

قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ، إنّ الفريق أحمد قايد  رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني،  ان قراراته الآخيرة ، جاءت تلبية لمطالب الشعب، ومسايرة الحراك  حتى النهاية .

وأكّد صالح قوجيل، خلال اختتام الدورة البرلمانية، اليوم الثلاثاء ، بمجلس الأمة ، أن الفريق  أخذ مسؤولية  كمؤسسة  من خلال العمل الجاد .

مضيفا  وذلك من خلال تدخله، لتطبيق المادة 102  من الدستور ، وتعيين بن صالح على رأس الدولة من أجل قيامه بدور تنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما دعا قوجيل، للضرورة المحافظة على الدولة ومؤسساساتها ،من خلال من معالجة المشاكل الظرفية بالحوار الجاد .

كما دعا لضرورة فتح حوار جاد تزامنا مع اقتراب يوم الاستقلال،  داعيا لضرورة المحافظة على القرار السياسي. و استقلاليته .

مشددا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من طرف الدول الاجنبية .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com