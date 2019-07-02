قوجيل : “قرارات قايد صالح جاءت تلبية لمطالب الشعب ومسايرة الحراك حتى النهاية”

قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ، إنّ الفريق أحمد قايد رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، ان قراراته الآخيرة ، جاءت تلبية لمطالب الشعب، ومسايرة الحراك حتى النهاية .

وأكّد صالح قوجيل، خلال اختتام الدورة البرلمانية، اليوم الثلاثاء ، بمجلس الأمة ، أن الفريق أخذ مسؤولية كمؤسسة من خلال العمل الجاد .

مضيفا وذلك من خلال تدخله، لتطبيق المادة 102 من الدستور ، وتعيين بن صالح على رأس الدولة من أجل قيامه بدور تنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما دعا قوجيل، للضرورة المحافظة على الدولة ومؤسساساتها ،من خلال من معالجة المشاكل الظرفية بالحوار الجاد .

كما دعا لضرورة فتح حوار جاد تزامنا مع اقتراب يوم الاستقلال، داعيا لضرورة المحافظة على القرار السياسي. و استقلاليته .

مشددا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من طرف الدول الاجنبية .