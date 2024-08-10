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قوجيل: قفاز الملاكمة الجزائرية الشجاعة رد ضربات المشككين الجبانة

بقلم نادية بن طاهر
قوجيل: قفاز الملاكمة الجزائرية الشجاعة رد ضربات المشككين الجبانة
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هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الملاكمة إيمان خليف عقب تتويجها بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء في تهنئة رئيس مجلس الأمة: “هنيئا للبطلة إيمان خليف ذهبية أولمبياد 2024. وهنيئا لنا هذه الملاكمة الفريدة التي تفوقت بجدارة وأهدت الذهب الأولمبي للجزائر..”.

وأضاف قوجيل: “لقد رد قفاز الملاكمة الجزائرية الشجاعة ضربات المشككين الجبانة. ونحت اسمها في الذاكرة الرياضية العالمية كأنبل نموذج للصبر والقوة والثقة والثبات… ألف مبروك”.

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