قوجيل: قفاز الملاكمة الجزائرية الشجاعة رد ضربات المشككين الجبانة

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الملاكمة إيمان خليف عقب تتويجها بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء في تهنئة رئيس مجلس الأمة: “هنيئا للبطلة إيمان خليف ذهبية أولمبياد 2024. وهنيئا لنا هذه الملاكمة الفريدة التي تفوقت بجدارة وأهدت الذهب الأولمبي للجزائر..”.

وأضاف قوجيل: “لقد رد قفاز الملاكمة الجزائرية الشجاعة ضربات المشككين الجبانة. ونحت اسمها في الذاكرة الرياضية العالمية كأنبل نموذج للصبر والقوة والثقة والثبات… ألف مبروك”.