قوجيل لروسيا اليوم: الجزائر تؤمن بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

أجرى صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس، حوارا صحفيا مع قناة روسيا اليوم.

وتطرق رئيس مجلس الأمة، إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية، ومعها القضايا التي تهم الشأن البرلماني.

وشكلت المقابلة سانحة للوقوف على مخرجات القمة العربية الـ 31 بالجزائر، تحت شعار “لم الشمل”. والتي تزامنت مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ68 لاندلاع الثورة المجيدة.

كما اكد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة ، بأن هذه القمة تمكنت من تحقيق الاجماع حول القضايا الأساسية للأمة. بفضل الدور الذي لعبته الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.

وذكر بأن الجزائر لم تبتغي من وراء استضافة هذه القمة سوى تعزيز العمل العربي المشترك. وخدمة مصالح الشعوب العربية من المحيط الى الخليج والانتصار للقضية الفلسطينية، غاية و سبيلا.

وشدد رئيس مجلس الأمة، خلال مجريات هذا الحوار الصحفي على ضرورة تدعيم الدول العربية وغيرها من بلدان الجنوب لاستقلالها السياسي. باستقلال اقتصادي فعلي وحقيقي بالشكل الذي يكون منسجما مع مفهوم مجدد لعدم الانحياز. ومكيفا مع الواقع الدولي الراهن، وذلك من أجل تجنب كل أشكال حدة القطبية الجديدة.