قوجيل لـ”صغار” الخضر: “هنيئاً لكم يا أبنائي الأبطال يا أحفاد الشهداء والمجاهدين”
بقلم خالد زوبيري
هنأ رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة عقب تتويجهم بكأس العرب التي احتضنتها الجزائر .
وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال قوجيل:”هنيئاً لكم يا أبنائي الأبطال، يا أحفاد الشهداء والمجاهدين، وهنيئاً للجزائر بكم بمناسبة نيلكم كأس العرب لكرة القدم للناشئين.”
وأضاف رئيس مجلس الأمة:”صنعتم المجد العربي في ستينية استرجاع السيادة الوطنية.. مع مزيد من التألق والنجاح.. العزة لجزائر الشباب.”
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