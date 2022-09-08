قوجيل لـ”صغار” الخضر: “هنيئاً لكم يا أبنائي الأبطال يا أحفاد الشهداء والمجاهدين”

هنأ رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة عقب تتويجهم بكأس العرب التي احتضنتها الجزائر .

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال قوجيل:”هنيئاً لكم يا أبنائي الأبطال، يا أحفاد الشهداء والمجاهدين، وهنيئاً للجزائر بكم بمناسبة نيلكم كأس العرب لكرة القدم للناشئين.”

وأضاف رئيس مجلس الأمة:”صنعتم المجد العربي في ستينية استرجاع السيادة الوطنية.. مع مزيد من التألق والنجاح.. العزة لجزائر الشباب.”