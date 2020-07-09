قوجيل: لن ننسى تاريخنا.. وبفضل الرجال والعزيمة وصلنا إلى بر الأمان

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، أن الجزائر تسير اليوم في الطريق الصحيح بعد استرجاع الذاكرة.

وأضاف قوجيل خلال انطلاق أشغال ختام الدورة البرلمانية لسنة 2019/2020 ” لن ننسى تاريخنا، وما عاناه أسلافنا، الذين ضحوا بأرواحهم، حتى ننعم بهذه الحرية”.

وقال رئيس مجلس الأمة بالنيابة “نتذكر كلنا كيف كانت الجزائر بعد الاستقلال، لما نرجع للذاكرة كنا 8 ملايين جزائري منهم 2 ملايين متشردين، 300 ألف لاجئ من تونس والمغرب، 400 الف مسجون في الجزائر وفرنسا، الخزينة فارغة وأمامنا عديد التحديات، ورغم ذلك تجندنا كرجل واحد لمواجهة التحديات لصالح البلاد والشعب الجزائري”.

وأفاد قوجيل أن المحطات التي عشناها من سبتمبر 2019 إلى يومنا هذا، كانت صعبة، ولم تكن واضحة عند الجميع، وتجاوزتها الجزائر حتى وصلت الى الانتخابات الرئاسية، بفضل الرجال والعزيمة والجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسهم المرحوم قايد صالح.