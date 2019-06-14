قوجيل من فرنسا : “الحراك الشعبي سيفضي إلى استقلالية القرار السياسي”

طرح رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، قضية الحراك الشعبي الجزائري، أمام مجالس الشيوخ الأوروبية ، قائلا:”إنّ الحراك سيثمر ديمقراطية حقيقية ستفضي حتماً إلى تنامي استقلالية القرار السياسي الوطني.

وقال قوجيل بمناسبة الاجتماع 20 لجمعية مجالس الشيوخ الأوروبية بالعاصمة الفرنسية ، :” إن الشعب الجزائري أبان بكل وعي ومسؤولية حِرصَهُ على حماية وَطَنهِ و تُوقِهِ للرُقَي بالبلاد نحو مستقبل ديمقراطي واعدْ ومزدهرْ”.

مضيفا:”ذلك ما يجعل الحوار الشامل، وفق ما أكده، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في خطابه الأخير للأمة، هو السبيل الأنسب لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري”.

وتطرق رئيس مجلس الأمة بالنيابة ، الى العلاقات الإفريقية الأوروبية مشيرا انها بحاجة إلى دفع حقيقي وفعالية أكبر لكل أشكال التكامل والتفاعل بين الهيئات القارية والجهوية.

كما أكّد المتحدث، على الدور الريادي للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار بين إفريقيا وأوروبا،

مضيفا ان العلاقات الإفريقية الأوروبية لتظافر أكبر وخلاق بين جهود القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يرفع وبشكل ملموس من قيمة ومن مردودية شراكاتنا، خدمةً للسلم والتنمية وتحقيقًا للآمَال المشتركة.

وقال قوجيل :” إنَّ عالمنا اليوم بحاجة ماسة إلى ترقية قيم السلم والحوار من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الراهنة وتسوية النـزاعات القائمة بالطرق السلمية.

وفي السياق ذاته، فإن القارة الإفريقية بحاجة إلى تعميق الممارسة الديمقراطية فيها، مع ضرورة ترسيخ استقلالية القرار السياسي الذي يجب أن يَعُمَّ الممارسة السياسية بإفريقيا.

وقال ذات المسؤول ،:” ينبغي على القارة الإفريقية، أن تقضي على آخر جيوب الاستعمار فيها، من خلال تمكين شعوبها في ممارسة حق تقرير مصيرها وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية”.