قوجيل: “موقفنا ثابت إزاء التطبيع مع الصهاينة ..وما تم مع المغرب هو تهديد للجزائر”

أكد رئيس مجلس الأمة والناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية صالح قوجيل. خلال حلوله ضيفا بمقر وكالة الأنباء الجزائرية لإحياء الذكرى ال78 لمجازر 8 ماي 1945. أن الجزائر موقفها ثابت إزاء التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن ما وقع بالمغرب هو تهديد للجزائر.

وأضاف قوجيل، أن زيارة رئيس الأركان الصهيوني وزير الدفاع الصهيوني للمغرب هو تهديد للجزائر وليس للقضية الفلسطينية فقط.

وأشار ذات المتحدث أنه مازال يعيد ويكرر أين الاخوان العرب من كل هذا، فالعلاقات المغربية الصهيونية قديمة كانت سرا. لكن خرجت للعلن وأصبح المغرب يفتخر بهذا، وهذا ليس بغريب.