قوجيل: موقف الجزائر ثابت لمساند قضية الشعب الصحراوي

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل على موقف الجزائر الثابت واللامشروط. المساند لقضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره والإستقلال وفقا للشرعية الدولية والقرارات الأممية.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، أكد قوجيل في رسالة وجهها الى المؤتمر الـ16 لجبهة البوليساريو المنعقد بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين. وقرأها نيابة عنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الأمة عمر دادي عدون. على موقف الجزائر الثابت و اللامشروط. المساند لقضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره والاستقلال بأرضه. بالإضافة كذلك إلى التمتع بثرواته وإقامة دولته كاملة السيادة. وفقا للشرعية الدولية والقرارات الأممية”.

كما أشار قوجيل إلى أن هذا الموقف أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في كل المناسبات وأمام كل المؤسسات الإقليمية والدولية وجسده في العديد من المواقف. وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية لبلادنا. المستلهمة من مرجعيتها النوفمبرية. المناهضة لكل أشكال الإستعمار والداعمة لكافة حركات التحرر في العالم.

كما أشاد رئيس مجلس الأمة بالإنجازات والانتصارات التي حققتها جبهة البوليساريو. بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والانتصارات التي حققتها على المستوى السياسي والقانوني والعسكري. في مواجهة تعنت ومناورات المحتل الذي شوه المنطقة بأطماعه الاستعمارية”.

كما نوه بصمود جبهة البوليساريو في وجه التضليل والتزامها بمطالب الشعب وحكمتها في فضح التلاعب والتضليل الذي يمارسه الاحتلال. من أجل تمرير أطروحته التي تسعى إلى إعادة تدوير الاستعمار في شكل جديد. كما ذكّر بمشروعية كل الخيارات التي تتخذها الشعوب في حروبها التحريرية. مثلما فعلت الجزائر.

وبعد أن أشاد بالتضامن الدولي المتزايد مع القضية الصحراوية. شدد قوجيل على ضرورة تكثيف الجهود وحشد مزيد من الدعم لإنهاء الاستعمار في إفريقيا. من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال”.

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