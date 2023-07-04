قوجيل: نتمنى دوام الإستقرار والإزدهار على بلدنا

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة بمناسبة إحتفال الجزائر بالذكرى الـ 61 لعيدي الإستقلال والشباب.

وجاء في بيان لمجلس الأمة “والشعب الجزائري يحي الذكرى 61 لعيدي الإستقلال والشباب. يسعدني أن اتقدم الى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة بخالص التهاني وأصدق الاماني. معربا لهم جميعا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة عن تمنياتي بموفور الصحة والسعادة”.

مضيفا “داعيا المولى سبحانه وتعالى ان يديم على بلدنا الحبيب الاستقرار والازدهار وينعم على شعبنا الكريم بمزيد التقدم والتطور والنماء”.