قوجيل: نجاح الإستفتاء يعد مقدمة أولى نحو عملية إصلاحية عميقة

قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، أن نجاح الإستفتاء يعد مقدمة أولى نحو عملية إصلاحية عميقة.

وقال قوجيل، في بيان حول نتائج المعبر عنها في الإستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، “اليوم نلج بالفعل عهداً جديداً تعهد به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون… لنبدأ مرحلة جديدة، كل واحد مطالب فيها بالمحافظة على تلك الحالة من الانتماء والوطنية وأن تنعكس تلك الحالة إيجابا في ممارساتنا وتحسن أداءنا في كافة مناحي الحياة”.

وجاء في نص مكتب مجلس الأمة ما يلي “إن مكتب مجلس الأمة برئاسة، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، يتشرف بتهنئة الشعب الجزائري بنجاح العملية الاستفتائية التي جرت في جو حر ونزيه وشفاف، في ظل ظروف صحية استثنائية فرضها وباء كوفيد 19”.

وأضاف المجلس أن “هذه الخطوة تُعد مقدمة أولى نحو عملية إصلاحية عميقة، ستُسهم في تدعيم ركائز الدولة وبناء أسس قوية للمستقبل”.

وأوضح ذات المجلس أن “اليوم نلج بالفعل عهداً جديداً تعهد به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون… لنبدأ مرحلة جديدة، كل واحد مطالب فيها بالمحافظة على تلك الحالة من الانتماء والوطنية وأن تنعكس تلك الحالة إيجابا في ممارساتنا وتحسن أداءنا في كافة مناحي الحياة”.

كما أكد مجلس الامة ان “الاستفتاء على تعديل الدستور هو ترجمة في الواقع لخارطة الطريق التي خطّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل تكريسٍ عملي وفعلي لمبدأ “الشعب مصدر كل سلطة”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الضمانات التي بادر، الرئيس، تبقى بتوفيرها لهذا الاستحقاق التاريخي عنواناً للتغيير الحاصل حالياً في بلادنا ومؤشراً للاستحقاقات القادمة.. وأحد ثمرات التعهدات الصادقة للسيد رئيس الجمهورية”.

وفي ختام النص أوضح مكتب مجلس الامة ان “النسبة المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عكست حجم المشاركة الحقيقية والفعلية في هذا الاستحقاق، الأمر الذي سيشكل محطة تاريخية فارقة بين الممارسات السابقة والممارسات التي تنشدها الجمهورية الجديدة في مثل هكذا استحقاقات”.

وعليه، تقدم مكتب مجلس الأمة، ببالغ شكره إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على نجاحها المميز في حسن تنظيم وسير العملية الاستفتائية، وهي ثاني عملية تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد الأولى في 12 ديسمبر 2019، وقد أبانت فيهما عن جدارة ومهنية ونزاهة.