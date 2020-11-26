قوجيل: نحن بالفعل في حرب إعلامية ونتمنى عودة رئيس الجمهورية قريبا

تمنى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية، ليعود إلى أرض الوطن ويباشر مهامه.

وأورد قوجيل، في كلمة له خلال جلسة علنية للمجلس اليوم الخميس: “للأسف هناك ناس في الخارج يحملون بوق ضد الجزائر ويستغلون فرصة مرض الرئيس في الترويج لمعلومات مغلوطة”.

وأكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أننا بالفعل في حرب اعلامية.

كما أكد قوجيل، إن قوة الجيش الوطني الشعبي، تكمن في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

مشيرا إلى أن هناك من أراد أن يطعن في الجيش، مثلما كانوا يريدون الطعن في جيش التحرير.

ومن جهة أخرى، أورد قوجيل: ” نحن بصدد تحضير قانون الانتخابات، وهناك انتخابات المجلس، والانتخابات المحلية”.

كما تطرق رئيس مجلس الأمة بالنيابة، إلى القضية الصحراوية، مؤكدا أن الجزائر مع الصحراء الغربية منذ 45 سنة، وأن موقفها لن يتغير.