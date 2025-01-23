قوجيل: نحن ضد النظام المخزني وليس الشعب المغربي

قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أن الجزائر عاشت صعوبات وتجاوزناها وحدنا في مسار الثورة وحافظنا على استقرارنا.

وأضاف قوجيل في كلمة له عقب المصادقة على نص قانون متعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. وكذا نص قانون متعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. “نحن فخورون بموقف الجزائر الذي لم يتغير وسنبقى دائما مع فلسطين حتى تتحصل على استقلالها”.

وأضاف قوجيل، أنه في حال لم يكن لدينا مديونية فلا أحد يملي علينا ولدينا كل الإمكانيات لمواجه التحديات.

واشار قوجيل، أنه “نحن نفرق بين الإستعمار الفرنسي والشعب الفرنسي” كما “نحن ضد النظام المخزني وليس ضد الشعب المغربي”.

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