قوجيل: نحن في مرحلة حساسة وأمامنا تحديات كبيرة وخطيرة

قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أن مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، ينعقد في مرحلة حساسة، مؤكدا أن أمامنا تحديات كبيرة وخطيرة.

واستذكر قوجيل، في كلمة له على هامش إفتتاح أشغال الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي والمنعقد بالجزائر، بالتجربة التي عاشها الشعب الجزائري قائلا: “كنا تحت استعمار 130 سنة. واستعمار الجزائر يختلف عن كل الاستعمارات لأنه كان استعمار استيطاني. وكان هدفه إبادة الشعب الجزاري وتعويضه بشعب آخر اورروبي ومسيحي”.

مضيفا: “الحمد لله، انتصرنا بالوحدة، واسترجعنا استقلال الجزائر وسيادتها، وهذا ما نتمناه للشعب الفلسطيني”.

وشدد قوجيل، على أهمية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها قضية الجميع. مشيرا إلى أنه ومن خلال هذا اللقاء، سنحدد مواقف البلدان الاسلامية حول القضية الفلسطينية.

ونوه رئيس مجلس الأمة، إلى أن جمعية الأمم ممثلة بدول العالم، في حين أن البرلمان ممثل للشعب، لذلك يجب أن يكون لديه كلمة في هذا المستوى بجمعية الأمم.

وختم قوجيل: “تلكم انشغالات الجزائر حاليا، ونحن متجندين ويقضين تحت اشراف رئيس الجمهورية في هذا الطريق الصحيح وفي اطار الجزائر الجديدة. وننتظر مواقف الدول الإسلامية من هذا التاريخ.. تحيا الجزائر ويحيا العالم الاسلامي”.