قوجيل: نعيش استقلالية سياسية واقتصادية غير مسبوقة

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، إن الجزائر تعيش استقلالية في القرار السياسي واستقلالية اقتصادية غير مسبوقة. جعلتها تواكب التغيرات التي يعيشها العالم.

وجاء تصريح قوجيل، بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وبالمناسبة، أشاد رئيس مجلس الأمة بدور أعضاء المجلس في إثراء مشروع القانون. حيث قال “الجزائر تعيش لحظات مهمة من تاريخها. بهدف بناء جزائر جديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة “سنشهد خلال الأيام المقبلة مناقشة قانون الصرف الذي سيدعم قانون تشجيع الاستثمار”.