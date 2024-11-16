قوجيل: نلمس كل التزامات رئيس الجمهورية من خلال قانون المالية 2025

قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، اليوم السبت، نلمس كل التزامات رئيس الجمهورية من خلال قانون المالية 2025.

وأوضح قوجيل، خلال كلمة ألقاها، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع في جلسة علنية، أن قانون المالية حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة طبقا لمرجعية بيان أول نوفمبر.

كما أكد رئيس مجلس الأمة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جعل من العهدة الثانية هدفا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الحقيقي. وأردف ذات المتحدث قائلا ” ليست لدينا مديونية ولهذ لا املاءات على الجزائر”.

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