قوجيل: هناك تكامل قائم بين الهيئة التشريعية والداخلية

أشاد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بالتكامل القائم بين الهيئة التشريعية والداخلية من أجل التكفل بانشغالات الجماعات المحلية. وذلك في إطار المقاربة الإستشرافية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء الجزائر الجديدة.

ونوّه قوجيل في ختام أشغال جلسة تقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة. بالتكامل والإمتداد القائمين بين مجلس الأمة والقطاع الوزاري. باعتبارهما يتقاسمان إهتمامات وانشغالات الجماعات المحلية.

كما أبرز التنسيق القائم بين مجلس الأمة وقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتكفل بهذه الإنشغالات. وهذا في إطار مقاربة رئيس الجمهورية الإستشرافية لهذه الجماعات المحلية وساكنتها. تجسيدا لالتزاماته وتعهداته لبناء جزائر جديدة”.

ولفت قوجيل إلى أنّ دستور الفاتح نوفمبر 2020 “كرّس هذا التوجه والامتداد بين الهيئة التشريعية وقطاع الجماعات المحلية. من حيث الصلاحيات المخولة لمجلس الأمة، لاسيما تلك المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم.