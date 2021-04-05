قوجيل: هناك حرب إعلامية قوية والجزائر يجب أن تتصدى لها بكل قوة

كشف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أن الجزائر تعيش محطة هامة، وهناك حرب إعلامية قوية، يجب أن تتصدى لها بكل قوة.

وأضاف قوجيل خلال يوم برلماني حول القناة البرلمانية، أن مطالب الحراك كانت تفيد بإعطاء الكلمة للشعب وتم إعطاؤها خلال الانتخابات الرئاسية.

وأوضح قوجيل، أن الجميع إعترف بنزاهة الإنتخابات الرئاسية، وكانت رسالة قوية للمشكيكين، خاصة وأن الدولة للجميع ليس هناك إقصاء أي أحد.

وكشف في ذات السياق، أن عمل بناء الدولة ليس سهل، والآن نحن نسير لمرحلة هامة وهي الانتخابات التشريعية.

وشدّد قوجيل على ضرورة التعايش والتمييز ين الدولة والحكم، التي تكلّم عنها الرئيس بالأمس.

وعن القناة البرلمانية، كشف قوجيل، أنها ستعالج وتعطي فهم أكبر لكيفية ممارسة الديمقراطية سوءا في المجلس الشعبي أو مجلس الأمة وحتى المجالس المحلية المنتخبة.

كما أنها ستعطي الكلمة للمنتخبين، ومناقشة مشروع القانون سنتعمق فيه أكثر، كما أنها ستقول الحقائق كما هي بدون تزييف.