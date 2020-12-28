قوجيل: هناك مخاطر تحيط بنا اليوم وعلينا أخذ إحتياطاتنا

قال صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، إن هناك مخاطر اليوم في جميع حدود البلاد، ويجب أخذ إحتياطاتنا.

وأورد قوجيل، في جلسة علنية للمجلس اليوم الإثنين: “الشيئ الذي كان مخفيا خرج للملأ اليوم”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة بالنيابة: ” هناك دسائس من أوروبا وخارج أوروبا، تتربص بالجزائر، ونعرف من الذي يقف ورائها”.

وشدد قوجيل، على إن الجزائر، لا تتدخل في شؤون الغير ولا تسمح بالتدخل في شؤوننا.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الأمة بالنيابة، إلى إن صداقة الجزائر، مع الشعب الليبي والصحرواي لم تعجب دول أشقاء.

مؤكدا إن كل شيئ سيتغر في الجزائر، إلا سياسيتها الخارجية.