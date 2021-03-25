قوجيل: هناك من لا يرغب أن تكون ديمقراطية حقيقية بالبلاد

كشف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أن هناك بعض التعليقات والخطابات من الخارج عندما كانت الجزائر في مرحلة انتقالية.

وأضاف قوجيل خلال كلمة له، أن مايهم في الانتخابات التشريعية هو الرجوع إلى الشعب و احترام إرادته.

بالإَافة إلى المحافظة على استقلالية القرار السياسي والضمان السلطة العليا للانتخابات.

وكشف في ذات السياق، أن الوضع الذي نعيشه تاريخي وهناك من لا يرغب ان تكون ديمقراطية حقيقية بالبلاد.

وأوضح قوجيل، أن مؤسسة الجيش على مناعة الجزائر وضمانها، وهناك من يرغب في زعزعتها.

وأَاف قوجيل، أننا في مرحلة تاريخية لبناء دولة الجميع والحكم يتغير من مرحلة لاخرى حسب اختيارات الشعب.