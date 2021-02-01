قوجيل وسفير المجر لدى الجزائر يؤكدان على مساندة الشعوب في تقرير مصيرها

استقبل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الاثنين، سفير المجر لدى الجزائر جيورجي بانتوس، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وتم خلال زيارة سفير المجر، استعراض العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين وجوانب من التعاون القائم خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والثقافي.

وتطرق الطرفان للتعاون البرلماني الثنائي وأهمية ترقيته لمواكبة الديناميكية التي تميز العلاقات بين البلدين، من خلال تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية.

وتم التذكير خلال الزيارة، بالمواقف الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر الرافضة للتدخل بشؤونها الداخلية، وللغير.

وحثّ الطرفان، على انتهاج الحلول السلمية والتفاوضية من أجل تسوية النزاعات، ودعم ومساندة الشعوب في تقرير مصيرها وفقاً للشرعية الدولية.