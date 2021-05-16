قوجيل ونظيره التركي يدعوان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة اتجاه قضية فلسطين

تلقى صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من مصطفى شنطوب، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى للجمهورية التركية (البرلمان).

وشكلت المحادثات الهاتفية سانحة لرئيسي المجلسين لاستعراض واقع العلاقات البرلمانية التي تربط بين البرلمان الجزائري ونظيره التركي.

واتفق الطرفان على تطوير العلاقات والدفع بها لمستويات أفضل وأرحب من خلال تكثيف التنسيق والتشاور مواءمة مع توجيهات رئيسي البلدين.

واستعرض الطرفان عديد القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما تعلق منها بمستجدات الأوضاع الإقليمية والجهوية.

على غرار –يضيف بيان مجلس الأمة-، مكافحة الإرهاب، وكذا مسار التسوية في الشقيقة ليبيا.

وشكلت القضية الفلسطينية، لا سيما تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والانتهاكات الصهيونية للحرم القدسي محور محادثات رئيسي المجلسين.

وجدد الطرفان تنديدهما وشجبهما لسياسة الاستيطان المنتهجة من قبل الكيان الصهيوني،والتي تتم بتقاعس وتواطؤ من بعض الدول الدائمة بمجلس الأمن.

وتابع البيان “ومعها هيئات دولية أخرى معنية بحل هذا النزاع،والتي اعتادت نهج سياسة الكيل بمكيالين حين يتعلق الأمر بحماية الفلسطينيين”.

مضيفا “والدفاع عن حقه المشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس”.

ودعا الطرفان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، من خلال اتخاذ خطوات جادة كفيلة بوضع حد نهائي وعاجل لهذه المأساة.