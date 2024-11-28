قوجيل يؤكد حرص الجزائر على تعزيز الشراكة والتكامل الإفريقيين

أكد رئيس مجلس الأمة، المجاهد صالح قوجيل، حرص الجزائر النوفمبرية الجديدة على تعزيز الشراكة والتكامل الإفريقيين من أجل مواجهة التحديات الجسيمة. التي تواجه القارة.وذلك تجسيدا للمبادئ الثابتة التي يرافع من أجلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كافة المحافل الدولية.

وفي مساهمة إعلامية له نشرتها مجلة منتدى الشباب الإفريقي الصادرة عن المجلس الأعلى للشباب، كتب السيد قوجيل أن “الجزائر النوفمبرية الجديدة تحرص بنفس الصدق. وبنفس الروح الإفريقية التواقة إلى الوحدة والتضامن بين دول وشعوب القارة، على تعزيز الشراكة والتكامل الإفريقيين من أجل مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة”.

وأضاف أن جهود الجزائر في هذا الشأن، تندرج في إطار “المبدأ الحكيم” الذي يرافع من أجله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في كافة المنابر الدبلوماسية. الدولية والإقليمية،وهو “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.

واعتبر أن ذلك “لن يتأتى إلا بتمكين شباب القارة وتكاتف جهودهم وتوجيه طاقاتهم ومهاراتهم من أجل ريادة إفريقيا وتنميتها واستقلالها واستقلاليتها. وكذا استكمال رسالة سلفهم في مناهضة الاستعمار والعمل على تحرير آخر مستعمرة إفريقية من براثنه”.

وبذات المناسبة، حيا رئيس المجلس احتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمنتدى الشباب الإفريقي في الفترة ما بين 01 إلى 04 نوفمبر الجاري بوهران، تزامنا مع احتفالات الجزائر بسبعينية ثورة نوفمبر المظفرة طموحاتهم”.