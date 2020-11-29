قوجيل يؤكد رفض الجزائر التدخل في شؤونها الداخلية: لن تتسامح

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، على رفض الجزائر حكومة، برلماناً وشعباً لأيّ شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية ومهما كان مصدره.

وجاء ذلك، خلال لقاء قوجيل مع السفير البريطاني الذي أدى له زيارة وداع، حسب بيان للمجلس اليوم الأحد.

وأورد قوجيل: ” الجزائر ترفض حكومة، برلماناً وشعباً لأيّ شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية ومهما كان مصدره، كما لن تتسامح بشأنه”.

مشدداً على أهمية وضرورة أن تُولي بعض المؤسسات الأوروبية الأهمية المطلوبة حين تدبير أشكال خطابها وطرائق تعاطيها مع الأحداث والأوضاع، خاصة وأنها تُنعت بالعراقة، وذلك بما لا يتنافى مع الأعراف والتقاليد ولا يتجاوز سيادة الدول.