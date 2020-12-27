قوجيل يؤكد على إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، على رفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو أن يتم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجاء ذلك، خلال إستقبال قوجيل، اليوم الأحد، لسفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر، جيوفاني بولييزي.

وحسب بيان للمجلس، فقد تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، في إطار مسعى الجانبين للارتقاء بها إلى شراكة مميزة وحقيقية.

كما تم تناول العلاقات البرلمانية، وضرورة العمل على تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين.

ويأتي ذلك، من أجل مرافقة الديناميكية والتقارب الموجود بين حكومتي البلدين على جميع المستويات.

هذا وشكّل اللقاء، سانحة لاستعراض مستجدات الساحة الإقليمية والدولية.

أين جدّد قوجيل، التذكير بالعقيدة الراسخة للسياسة الخارجية للجزائر القائمة على احترام سيادة الدول.

بالإضافة إلى مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها غير القابل للتقادم أو التصرف.

كما أكد قوجيل، على رفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو أن يتم التدخل في شؤونها الداخلية.