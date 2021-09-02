قوجيل يؤكد على ثبات موقف الجزائر إتجاه القضايا الدولية

إفتتح، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، أشغال الدورة البرلمانية العادية، بحضور، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس المحكمة العليا بالنيابة.

وقال، قوجيل، أن هذه المرحلة ستكون لها اهمية قصوى للنواب، معتبرا أن هذه الدورة ستكون ذات اهمية كبرى في تجسيد إلتزامات رئيس الجمهورية يقصد ” الإنتخابات المحلية”.

واعتبر، بأن المحليات المقبلة، ستكون لها دورا كبيرا، لتلبية طموحات الجزائر، في جميع الميادين، وأشار رئيس مجلس الأمة أن الحكم يتيغر لكن الدولة باقية.

ودعا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، مذكرا بمرجعية اول نوفمبر، وتضحيات الشهداء، وأضاف ذات المتحدث أن الجزائر ما تزال تحافظ على مبادئها في عدم التدخل في شؤون الدول. واصفا إياه بالإرث الذي تمتد جذروه من القرن الماضي، ومؤكدا على ثبات موقف الجزائر اتجاه القضايا الدولية.

لافتا، فعاليات المجتمع المدني، إلى ضروة التفريق بين العمل الجمعوي والسياسي، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية يجب أن تنتمي إلى حزب الجزائر اولا وقبل كل شيئ.