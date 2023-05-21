قوجيل يبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية مع زامبيا

إستقبل، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، صباح اليوم الأحد بمقر مجلس الأمة، نيللي بوتيت كاشومبا موتي رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، والوفد المرافق لها.

وقد تركّزت المحادثات في مجملها حول العلاقات البينية “الجزائرية – الزامبية” في الميادين كافة. وسبل تعزيزها وتطويرها على ضوء الأطر التي يضبطها رئيسا البلدين عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.

كما اتفق الجانبان حول الأهمية التي تلعبها مجموعات الصداقة البرلمانية في تمتين الروابط الثنائية بين البرلمانين. وبما يصبّ في خانة الديناميكية الملحوظة في العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين.

من جهته نوّه صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، والتي كانت تتسم برؤى متناسقة حول جلّ القضايا الإقليمية والعالمية وعلى التكافل في الدفاع عنها في المنابر الدولية. مذكرا بالتوجّه الإفريقي للسياسة الخارجية التي تعرف زخما غير مسبوق بقيادة رئيس الجمهورية. الذي ما فتىء يدعو إلى تكثيف التعاون الإفريقي البيني وتحقيق السلام في القارة. فضلا عن العمل على حلّ النزاعات والخلافات وفق مقاربة تحاورية وسلمية قائمة على احترام المواثيق والشرعية الدولية.

من جانبها، أشادت رئيسة الجمعية الوطنية الزامبية، بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. ومؤكدة تقديرها الكبير للجزائر وشعبها وقيادتها. ووجود فرص واعدة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. لاسيما في ميادين التكوبن والتعليم العالي.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية والقارية، تمّ تناول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حيث أكد قوجيل حرص الجزائر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. ورفضها الحازم لكل محاولة للتدخل في شأنها الداخلي.

كما تم إستعراض التحديات التي يتعين مجابهتها معا في خضم أوضاع دولية راهنة متقلبة وهشّة. بما من شأنه الإسهام في عودة استتباب الأمن وحقن الدماء في القارة السّمراء.

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