قوجيل يتحادث مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي لتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية

تلقى صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من جيرارد لارشير، رئيس مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية.

وحسب بيان لمجلس الامة، فإن المحادثات بين رئيسي المجلسين ثمّنت نوعية ومستوى التعاون القائم بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي، كما تعرضت إلى أفضل السبل الممكنة من أجل تدعيمها خاصة ما تعلق منها بتبادل الخبرات والتجارب على المستوى البرلماني بهدف تفعيل أمثل لبروتكول التعاون الثنائي الموقع بين المجلسين في 08 سبتمبر 2015، بالجزائر.

واضاف البيان، أن صالح قوجيل وجيرارد لارشير، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جدّدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور البرلماني من أجل مرافقة الديناميكية الجديدة للعلاقات بين حكومتي البلدين في إطار المقاربة المنتهجة من طرف رئيسي البلدين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون.

كما تم التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه البرلمانيون في بسط التقارب بين الشعبين والبلدين، كما تطرق الجانبان لعديد القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المتعلقة بضرورة العمل قدما من أجل مضاعفة كل ما من شأنه تحقيق مصالحة حقيقية بين ذاكرتي شعبي البلدين.

واستعرض رئيسا المجلسين المستجدات التي يعرفها الوضع الإقليمي والجهوي، خصوصا الوضع في دول الساحل، ليبيا مع ضرورة العمل على جميع المستويات التي تتيحها الدبلوماسية البرلمانية من أجل تسوية النزاعات بالطرق والوسائل السلمية.