قوجيل يترأس إجتماعا لمكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني

ترأس صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، إجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

وحسب بيان لمجلس الأمة فقد خصص الإجتماع للنظر في وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على مكتب المجلس.

بالإضافة إلى تعيين عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فضلا عن الشروع في إجراءات إعداد مشروع ميزانية مجلس الأمة لعام 2022.

وأعرب مكتب مجلس الأمة عن بالغ ارتياحه للقرارات الهامة الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية.

بالإضافة إلى التدابير المتعلقة باستئناف الحياة الطبيعية تدريجيا وفق بروتوكول صحي مشدد.

وأوضح البيان، أن مكتب مجلس الأمة، يسجل إرتياحه الكبير لوتيرة سير العملية الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021.

وأكد مكتب مجلس الأمة، أن الجزائر لها الحق الطبيعي في ممارسة سيادتها واختياراتها في تدبير سياستها الداخلية كما الخارجية.

وكذا إتباع شتى السبل الممكنة لحماية أمنها القومي في إطار ما يكفله القانون من منطلق احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية التي عزّزها دستور 2020.

وأوضح المكتب، أنه يستهجن كل التصرفات التي تصدر عن مؤسسات إقليمية ودولية معروفة نواياها وتوجهاتها وولاءاتها، دون التحلي بأدنى معايير الموضوعية والحيادية ومراعاة مبدأ عدم التدخل في شؤون دولة سيدة.

كما يعتبرها بمثابة إستنتاجات غير مقبولة ولا قيمة لها، داعيا هذه المؤسسات والهيئات إلى مراجعة سياسة “الوجهين” المتبعة في تعاملاتها مع القضايا الدولية، التي لا تزال تطبق صمتا إزاء جرائم الحرب والعدوان المرتكبة من طرف الاحتلال الصهيوني الغاشم ضد المدنيين في فلسطين.

وبخصوص إثبات عضوية مصطفى بودينة، العضو الجديد المعيّن من طرف رئيس الجمهورية، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، قرر مكتب المجلس إحالة الموضوع على لجنة الشؤون القانونية، والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

وفيما يتعلق بالشروع في إجراءات إعداد مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2022، أسدى ڨوجيل، تعليماته إلى المصالح الإدارية بالمجلس بضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد على المستويين الاقتصادي والصحي حين إعداد المشروع.