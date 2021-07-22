قوجيل يتلقى إتصالا هاتفيا من رئيس الجمعية الوطنية الكبرى للجمهورية التركية

تلقى صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس إتصالا هاتفيا من مصطفى شنطوب، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى للجمهورية التركية “البرلمان”.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد تبادل رئيسا المجلسين، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك،. كما سجلا ارتياحهما لراهن العلاقات البرلمانية “الجزائرية – التركية”، واتفقا على العمل من أجل تعميقها عبر تكثيف التنسيق والتشاور بين البرلمانين للوصول إلى مستوى العلاقات السياسية مع توجيهات رئيسي البلدين عبد المجيد تبون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما تناول الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعددا من المستجدات الجهوية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينة