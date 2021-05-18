قوجيل يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الايراني والملف الفلسطيني في الأفق

تلقى صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واستعرض رئيسا المجلسين العلاقات البرلمانية التي تربط بين مجلس الأمة ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

وجدّد الطرفان، إرادتهما على تطوير العلاقات وتكثيف سُنة التنسيق والتشاور وتبادل الوفود البرلمانية في إطار مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية.

ومن ثمّ مرافقة مساعي رئيسي البلدين عبد المجيد تبون، وحسن روحاني، للرفع من حجم التبادل الثنائي بشتى الميادين.

وتمحورت المحادثات بين رئيسي المجلسين في مجملها حول مستجدات الأوضاع في دولة فلسطين المحتلة التي تشهد عدواناً همجياً.

وعبر الطرفان عن شجبهما لهذه الاعتداءات والتصرفات الجبانة، منددين بصمت وتخاذل المجموعة الدولية إزاء هذا العدوان الذي ينتهك القوانين الدولية.

ودعا كل من قوجيل ونظيره الإيراني المجموعة العربية-الإسلامية إلى بذل مزيد الجهود من أجل وقف هذا الاعتداء السافر.

وبهذا الصدد تم الاتفاق بصفة مبدئية على إمكانية أن تلتئم لجنة فلسطين بمنظمة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وتقع منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة الإيرانية طهران، في 24 من هذا الشهر بمدينة طهران.